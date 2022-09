UFFICIALE – Moreno Longo è il nuovo allenatore del Como

Moreno Longo, ex allenatore della Primavera del Torino ed ex tecnico della Prima Squadra granata per un periodo, è ufficialmente il nuovo allenatore del Como: l’ex tecnico granata, infatti, dopo la retrocessione con l’Alessandria e la conseguente rescissione del contratto, ha firmato un biennale con la squadra lombarda, attualmente al 19^ posto in classifica, che lo legherà fino al 2024.