Bellanova, un Europeo Under 21 ad alti livelli: ora il Toro attende una risposta

L'Europeo Under 21 di Raoul Bellanova si chiude sicuramente con l'amaro in bocca per l'eliminazione ai gironi, ma al tempo stesso con la consapevolezza di aver fornito diverse prestazioni di alta qualità. Spicca in modo particolare il rammarico per il gol fantasma contro la Francia, quando l'esterno si è visto negare una rete che con la tecnologia sarebbe stata assegnata in pochi secondi. Episodio sfortunato a parte, Bellanova ha messo in fila tre prestazioni di livello sulla corsia di destra ed è stato ufficialmente premiato come migliore in campo nella vittoria contro la Svizzera.