Torino, il dt Vagnati in attesa di rinnovo. Cairo lo aveva preannunciato

È verosimile che presto possa arrivare il rinnovo di contratto per Davide Vagnati , il cui legame con il Toro è attualmente sancito fino al termine della stagione. Ma il presidente Urbano Cairo ha detto di essere pronto a formalizzare il prolungamento del direttore tecnico, come del resto era già stato annunciato diversi mesi fa. Il patron granata ha confermato la fiducia in Vagnati lo scorso maggio, sottolineando che il dt avrebbe prolungato il contratto attualmente in scadenza nel 2025. "Rinnoverà il contratto", aveva affermato poco prima dell'inaugurazione del primo campo del Robaldo.

Vagnati in granata dalla primavera del 2020

La stima in Vagnati è confermata anche dalla scelta di Vanoli per la panchina, profilo fortemente caldeggiato proprio dal direttore tecnico. Concluso il mercato, ci sarà ora il tempo per formalizzare il nuovo contratto del dt, che sta vivendo la sua quarta stagione intera in granata. Vagnati era infatti arrivato nella primavera del 2020 per prendere il posto di Bava, nel campionato caratterizzato dalla pandemia con Longo in panchina. Dopo il disastro della stagione 2020/2021 (con Giampaolo prima e poi Nicola come allenatori), il dt è stato confermato anche nel triennio Juric. Quindi il rinnovo della fiducia in primavera ed ora il rinnovo di contratto: a meno di clamorose sorprese, le parole di Cairo lasciano intendere che la firma sul nuovo accordo dovrebbe essere poco più di una formalità. Vagnati, nel corso del tempo, ha rinforzato la società con diverse figure a lui riconducibili, reduci come lui dall'epoca della Spal: dal segretario Bernardelli al caposcout Specchia, terminando con il responsabile del settore giovanile Ludergnani e il nuovo team manager Andreini. Il vero braccio destro è però una bandiera granata, Moretti, che di fatto ricopre il ruolo di direttore sportivo aggiunto.