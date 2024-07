Cairo, il retroscena su Buongiorno: “Al momento del rinnovo aveva chiesto…”

Salito a Pinzolo per la presentazione di Paolo Vanoli, Urbano Cairo ai microfoni di Sky Sport ha raccontato un aneddoto riguardante Alessandro Buongiorno e la cessione al Napoli. "Nel luglio 2023, quando firmammo il prolungamento sino al 2028 - sono state le parole del presidente -, gli dissi che da parte sua era un gesto importante, poichè se non avessimo raggiunto quell'accordo noi ci saremmo avvicinati pericolosamente alla scadenza del contratto. Mi rispose che lo aveva fatto perchè era molto legato al Toro, ma al contempo mi chiese di ricordarmi di questo se, in futuro, fosse arrivata l'occasione giusta per fargli fare il salto di qualità". Il presidente ha continuato: "Di sicuro al momento il Napoli può provare a lottare per traguardi, come a mio parere la vittoria dello scudetto, che per noi sono fuori portata. Alessandro aveva questa ambizione e lo abbiamo accontentato".

La situazione di Buongiorno, secondo la versione del patron granata, dunque ricorda quanto era accaduto con Bremer un paio di anni prima: un rinnovo finalizzato a mantenere forza economica seguito da una plusvalenza importante. Non certo l'unico caso in cui un top player granata ha chiesto di andare in altri club più ambiziosi e potenti. "Ma anche l'Inter, la squadra che ha vinto lo scudetto, di recente ha ceduto giocatori importanti - ha concluso Cairo -. Se anche loro di tanto in tanto sono costretti a cedere, questo vale a maggior ragione per noi. Anche a me piacerebbe tenere tutti i giocatori forti, ma il mercato a volte impone di fare diversamente". Logiche del calcio moderno da accettare, a volte a malincuore: altrettanto logica è ora l'aspettativa, da parte dei tifosi granata, di vedere quei soldi reinvestiti nel modo migliore per rinforzare la rosa a disposizione di Paolo Vanoli. L'Inter ha ceduto e ha vinto lo scudetto rimpiazzando chi era partito nel migliore dei modi, lo stesso - anche se in scala minore - è chiamato a fare il Toro.