Cairo lancia l’ultimatum a Gosens: “Noi dobbiamo anche procedere…”

La ricostruzione dei fatti: tutto è partito dall'agente di Gosens qualche mese fa. Ora c'è uno stallo nell'operazione

Andrea Calderoni Caporedattore centrale 9 agosto 2024 (modifica il 9 agosto 2024 | 06:21)

Merita di essere ricostruita la vicenda che ha per protagonista Robin Gosens. Ne ha parlato approfonditamente il presidente granata Urbano Cairo a margine della prima gara del Memorial Cairo. Da quanto è emerso dalle parole del numero uno del Torino l'ex Atalanta e Inter, oggi all'Union Berlino, ha avanzato la propria candidatura negli scorsi mesi per tramite del suo agente, il Torino è rimasto lusingato e non ha nascosto fin dal principio l'interesse per un profilo come Gosens. Però, ora che la trattativa dovrebbe concretizzarsi c'è un ostacolo ed è lo stesso Gosens non così convinto della destinazione, o meglio non così convinto di lasciare l'Union Berlino considerato che viene ritenuto importante dal tecnico. Morale? La trattativa è entrata in uno stallo pericoloso che sta facendo indispettire il Torino e primo fra tutti Cairo.

La strategia di Cairo: gioca a carte scoperte per smuovere la situazione — Il presidente granata ha speso parole che sanno di ultimatum per Gosens. "Gosens è ancora lì che pensa - ha detto Cairo -. Quando si pensa troppo è difficile fare le cose. In che senso? E' ancora lì che pensa perché l'allenatore lo vuole lì, non sa se è la scelta giusta venire qui. Quando le cose vanno avanti per le lunghe diventa difficile, noi dobbiamo anche procedere...". In altre parole: o decidi oppure le porte granata si chiudono. Cairo ha voluto forzare i tempi con la sua uscita perché annoiata da quest'attesa. Lo stesso imprenditore alessandrino ha fatto presente che uno dei principali obiettivi di mercato riguarda proprio la corsia di sinistra e quindi c'è fretta di portare a termine un'operazione.

Il tentennamento non riguarda l'ingaggio: Gosens non è pienamente convinto di lasciare l'Union — Dalle dichiarazioni di Cairo sono emersi altri due aspetti importanti, uno positivo e l'altro negativo per il Torino. Non è un problema di ingaggio il tentennamento di Gosens, ma è una non piena convinzione di lasciare un posto dove avrebbe un ruolo da grande protagonista con elevate responsabilità. Se vogliamo c'è un terzo aspetto da considerare: Gosens piace a Cairo, anche se non ha mai parlato direttamente con il giocatore ma solo con il suo interlocutore. Dunque, il Torino vorrebbe sposarsi con Gosens mentre Gosens, inizialmente pronto a offrirsi, non sembra più così convinto a causa del ritorno di fiamma con l'Union Berlino. In questo scenario Cairo sta cercando di sparigliare le carte con dichiarazioni forti e poco consuete in sede di mercato.