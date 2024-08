Calciomercato, avanti tutta per Borna Sosa: trattativa nel vivo con l’Ajax

Archiviata da alcuni giorni la trattativa per Robin Gosens, i granata sono al lavoro per Borna Sosa. È il croato in uscita dall’Ajax il profilo numero uno per rinforzare la corsia di sinistra granata. Il giocatore è stato seguito a lungo...

Redazione Toro News 13 agosto 2024 (modifica il 13 agosto 2024 | 06:31)

Archiviata da alcuni giorni la trattativa per Robin Gosens, i granata sono al lavoro per Borna Sosa. È il croato in uscita dall'Ajax il profilo numero uno per rinforzare la corsia di sinistra granata. Il giocatore è stato seguito a lungo dal Toro, che ora sta trattando per affondare il colpo. Per Sosa c'è il placet di Vanoli, che nei giorni scorsi ha già avuto una prima chiacchierata con il croato. Il dt Davide Vagnati spingerà ora per chiudere l'affare, attualmente imbastito in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Calciomercato Torino, obiettivo Borna Sosa dell’Ajax — I contatti con il suo entourage sono attivi da tempo, già a gennaio Vagnati si era interessato al ragazzo classe ’98 di Zagabria, poi - venuta fuori la possibilità Gosens - il Toro aveva virato sull’ex Dea. Adesso la situazione è diversa. Il profilo piace da tempo e la situazione in casa Ajax sorride particolarmente. Farioli non è interessato al ragazzo, che è alla ricerca di una squadra dove poter giocare con continuità così da non perdere il posto in Nazionale.

In passato su Borna Sosa c’erano state anche altre squadre italiane: dall’Atalanta al Napoli. Poi entrambe le piste non erano mai decollate. Ora però la situazione è diversa. Con il giocatore ai margini dell’Ajax potrebbe aprirsi lo spiraglio Torino. In granata sarebbe titolare e centrale nel progetto tecnico di Vanoli. Non è quindi da escludere che ci possano essere accelerate nei prossimi giorni per chiudere già il colpo in fretta. Non è comunque semplice, perché su di lui c’è appunto da tempo il Besiktas che ha contatti ben avviati con il giocatore e con il club olandese. Il Toro proverà a inserirsi per regalare a Vanoli l’esterno mancino.