Calciomercato, Cairo passa la palla a Buongiorno: decisivo il suo parere

Sarà Alessandro Buongiorno a decidere se restare in granata o lasciare Torino. Il presidente Cairo si è espresso a più riprese sul futuro di quello che - con l'addio di Rodriguez - diventerebbe il capitano granata. "Sarei contento se rimanesse con noi", aveva auspicato il patron nelle scorse settimane, pur consapevole del forte interesse del Napoli sul centrale. Un interesse che nel frattempo si è trasformato in offerta concreta: 35 milioni più 5 di bonus per il cartellino di Buongiorno, una valutazione complessiva da 40 milioni di euro sulla quale le due società hanno trovato un punto di incontro.

Palla a Buongiorno: decisiva la volontà del giocatore

Ma non tutto è fatto per la cessione del centrale, che intanto deve ancora trovare l'accordo definitivo con gli azzurri e decidere se aspettare l'Inter (proseguono i contatti tra la dirigenza del Napoli e l'agente Beppe Riso). Al momento però resta chiaramente favorito il Napoli, che appare ad un passo dalla chiusura. In ogni caso, decisivo sarà ovviamente il parere del giocatore, che da tempo appare orientato a lasciare Torino: "Alessandro piace molto ed è seguito da più squadre. L'interesse del Napoli? Fa piacere, ma prima di prendere decisioni mi devo sedere con lui e parlargli". Parole che mettono dunque il futuro di Buongiorno nelle mani del giocatore, ed è giusto così visto il rapporto splendido maturato in tanti anni. Dunque, per il club granata sarà Buongiorno a decidere se restare o, in caso contrario, ad assumersi la responsabilità dell'addio.