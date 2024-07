Calciomercato, Che Adams al Torino: cifre e dettagli

Ecco l'accordo che ha portato Adams a firmare per i granata

Che Adams è ufficialmente un giocatore del Torino. Ecco i dettagli noti dell'accordo che ha portato l'attaccante scozzese classe 1996 in maglia granata. Adams è arrivato al Torino a parametro zero, essendosi svincolato dopo cinque anni con la maglia del Southampton. Ha firmato col Torino un contratto sino al 2027. Percepirà, secondo indiscrezioni di stampa, un ingaggio di circa due milioni di euro all'anno. Non è noto, al momento, se il Torino ha pagato commissioni agli agenti e l'ammontare delle stesse.