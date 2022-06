Calciomercato: è fatta per Ranocchia e Cragno al Monza. Psg vicino a Skriniar

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è ormai fatta per l'approdo di Alessio Cragno al Monza. Reduce dalla retrocessione con il Cagliari, il portiere è stato anche nel mirino del Torino nelle ultime settimane. L’operazione è stata perfezionata sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni in caso di salvezza. Intanto i biancorossi hanno chiuso anche per Andrea Ranocchia, difensore ex Inter, che ha firmato un biennale.