Calciomercato, gli occhi della B su Rauti: si tratta con la Cremonese

Per l'attaccante classe 2000 sarebbe la prima esperienza in Serie B dopo i prestiti a Monza e Palermo

Dopo una stagione e mezza vissuta in Serie C con le maglie prima del Monza e poi del Palermo, Nicola Rauti potrebbe presto lasciare Torino per provare la prima esperienza in Serie B. In granata al momento c'è poco spazio per il giocatore scuola Toro, così come per diversi giovani che stanno faticando ad imporsi tra i titolari. Sulle tracce dell'attaccante classe 2000 c'è infatti la Cremonese, che ha allacciato i contatti con i granata. Si tratta dunque per un possibile passaggio in prestito al club lombardo, che potrebbe permettere a Rauti di muovere i primi passi nel campionato cadetto.