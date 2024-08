Calciomercato, Horvath scende nelle gerarchie: possibile l’addio al Toro

Il trequartista ungherese è stato poco preso in considerazione da Vanoli: potrebbe presto partire

Horvath veniva dalla solita buona stagione nella Serie A ungherese. È stato convocato all'Europeo, ma la sua Nazionale è stata subito eliminata e lui non è mai stato preso in considerazione. È partito, poi, per il ritiro di Pinzolo, ma Vanoli, man mano che si alzava il livello delle gare, il tecnico lombardo ha sempre preferito altri uomini: Tameze, Linetty e successivamente anche il giovane Dalla Vecchia.

Torino, Horvath verso l'addio — La Coppa Italia per il trequartista ungherese sarà l'ennesimo, e forse ultimo, banco di prova. Horvath non ha mai convinto pienamente e ha alternato ottime stagioni in patria a ritiri con il Torino in cui piano piano calava nelle gerarchie. È successo anche quest'anno, ma oramai il trequartista è un classe 2002 e a 22 anni un calciatore dovrebbe aver iniziato a raggiungere la sua maturità. Se Vanoli gli concederà spazio potrebbe avere qualche chance, in caso contrario può partire sia in prestito che a titolo definito qualora dovesse arrivare una buona offerta. Inoltre, c'è anche da considerare il suo ruolo: il Torino non ha bisogno di trequartisti e da mezzala sarebbe senza dubbio sacrificato.

Torino, il contratto di Horvath sta per scadere — Ciò che lascia presagire un addio a titolo definitivo è la vicina scadenza del contratto nel 2025 (con opzione fino al 2026). D'accordo con il suo entourage, il Torino cercherà per lui la soluzione migliore. Il ragazzo non ha mai convinto pienamente in Italia, ma in Ungheria, dove si è sempre dimostrato un calciatore dal rendimento costante e di qualità, dovrebbe avere mercato. Si vedrà nel finale di questi mercato dove la dirigenza granata potrebbe piazzare il trequartista ungherese.