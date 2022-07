Calciomercato: Joao Pedro non sarà del Torino, è ad un passo dal Fenerbahce

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Joao Pedro è ad un passo dal Fenerbahce. Il numero 10 del Cagliari era in uscita dal club sardo dopo la retrocessione arrivata al termine dello scorso campionato. Su di lui si sono fin da subito mosse diverse formazioni sia italiane che straniere. In Serie A il Torino, il Monza e la Salernitana erano le formazioni più interessate e dei passi concreti sono stati mossi anche dal Galatasaray. Alla fine però l'attaccante italo-brasiliano dovrebbe, con ogni probabilità, giocare in Turchia ma in un altro club di Istanbul, il Fenerbahce. Nelle scorse settimane il Torino aveva parlato sia con gli agenti del giocatore sia con la dirigenza del Cagliari per capire la fattibilità di questa operazione.