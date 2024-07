Calciomercato, l’agente di Bellanova incontra la Roma. Ma per il Toro non si muove

Vagnati blinda Bellanova: “Giusto che resti”

La posizione del Toro è però molto chiara: Bellanova non è in vendita. Nei piani della società, l’ex Inter continuerà ad essere il titolare sulla corsia di destra. Chiusa una stagione in crescendo, con tanto di convocazione all’Europeo, l’esterno è destinato a vestire ancora la maglia del Toro. Così aveva assicurato anche Davide Vagnati, togliendo di fatto Bellanova dal mercato. “È cresciuto tanto, ci hanno chiamato in tanti anche dall’estero. Ma posso dire con grande serenità che è giusto che Raoul rimanga al Toro, abbiamo l’ambizione di fare una grande squadra”, spiegava non a caso il dt a inizio mese. La posizione del club è quindi chiara: i tempi non sono maturi per la cessione di Bellanova.