Miranchuk occasione di fine mercato? A Bergamo è fuori dai piani

Juric d'altronde non ha mai nascosto la stima per Miranchuk, sia quando indossava la maglia granata sia a diritto di riscatto scaduto. Il tecnico croato aspetta sulla trequarti un giocatore che sia "artista" come il russo e sarebbe felice di riabbracciare Miranchuk, che a sua volta ricambierebbe. Al momento non è in atto una vera e propria trattativa con l'Atalanta, ma la situazione del russo non è certo rosea a Bergamo e questo potrebbe dare spazio di manovra ai granata.

Torino, Miranchuk escluso dal progetto di Gasperini

Miranchuk non rientra nei piani della Dea ed è sparito pian piano dai radar nerazzurri. Le assenze del russo, tornato ad allenarsi con Gasperini alla ripresa, erano state inizialmente giustificate con la lombalgia. Con il passare del tempo è però parso sempre più evidente che l'assenza di Miranchuk sia dipesa da un'esclusione tecnica. Il russo non ha partecipato alle amichevoli della Dea, non figurando mai nemmeno in panchina. Oggi, giorno in cui l'Atalanta sfiderà l'Union Berlino in amichevole, Miranchuk non partirà nemmeno per la Germania. Dunque il russo attende possibili sviluppi di mercato. Con il passare dei giorni e l'avvicinarsi della chiusura della sessione estiva potrebbero nascere nuove condizioni favorevoli all'apertura di una vera e propria trattativa. Il Toro monitora la situazione e resta alla finestra.