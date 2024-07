Calciomercato, Paleari-Torino: formula, cifre e dettagli

Alberto Paleari è diventato ufficialmente oggi un nuovo giocatore del Torino. Il portiere classe 1992 è stato prelevato dal Benevento e ha firmato in granata un biennale fino al 2026 con opzione per un terzo anno al Toro. Le strade del Benevento e di Paleari si sono separate consensualmente con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Come riporta Calcio Benevento, il Toro ha acquisito il portiere a titolo gratuito. Il Benevento d'altro canto lasciando partire Paleari si libera di un ingaggio pari a 250 mila euro, cifra importante per un club in Serie C.