Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, parlando dei rinnovi, apre degli importanti spiragli di mercato in casa blucerchiata. Tra i protagonist in questione c'è Tomas Rincon, l'ex granata. La Sampdoria, secondo quanto riportato da calciomercato.com, è intenzionata a prolungare il contratto del giocatore, in scadenza nel mese di giugno. Presumibilmente, il centrocampista firmerà un accordo annuale.