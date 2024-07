Calciomercato, Sanabria piace a tante squadre: la posizione del Torino

Antonio Sanabria piace a molte squadre, ma al momento il Torino non appare intenzionato a cederlo. Anzi, l'obiettivo del mercato granata sarebbe quello di accrescere il numero di attaccanti della rosa a disposizione di mister Paolo Vanoli. A ora sono a disposizione tre attaccanti: Duvan Zapata, Pietro Pellegri e appunto Antonio Sanabria. Il mercato, come sempre, è in rapido divenire e quindi durante i mesi estivi molti scenari possono modicarsi e addirittura sovvertirsi. Non è dunque il momento di dare nulla per definitivo. Però, quel che è certo è che al 12 luglio il club granata non ha lasciato spazio alle pretendenti di Sanabria per fantasticare perché sta cercando di tenere chiusa qualsiasi tipo di porta.