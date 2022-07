Calciomercato Serie A: Ederson verso l’Atalanta, rinnovo Quagliarella-Samp

Continua l'attenzione dei club di Serie A verso il calciomercato, in modo da poter offrire una buona rosa ai loro tecnici per la nuova stagione di Serie A, 2022/2023, che inizierà tra poco più di un mese. Tra le trattative, spuntano il rinnovo di Quagliarella, e i molteplici contatti tra squadre italiane ed estere per dei possibili arrivi. Di seguito, alcune delle trattative in corso.