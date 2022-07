Calciomercato Serie A: Pjaca ad un passo dalla Samp, Thorsby all’Union Berlino

Più di due settimane dall’inizio ufficiale del calciomercato, e tante sono le trattative in ballo per i club di Serie A, tra cessioni, acquisti e molte altre operazioni. In particolare, la Sampdoria ha effettuato in questi giorni una cessione, ed è pronta ad affrontare il primo acquisto della stagione. Di seguito, il punto su alcune trattative di alcuni club.