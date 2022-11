Calciomercato, Singo: luci e ombre al Toro, ma lo seguono Juventus e Barcellona

Torino, Singo piace alla Juventus: la situazione

L'ultimo interesse in ordine di tempo è quello della Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri starebbero guardando nuovamente in casa granata per cercare questa volta il sostituto di Juan Cuadrado. Il club sembrerebbe orientato su un profilo giovane per dare il cambio al trentaquattrenne colombiano e sul taccuino è finito anche il nome di Singo, come ha riportato Gianluca Di Marzio. Al momento si registra interesse per l'ivoriano, valutato insieme ad altri profili tra cui Maehle (Atalanta) e Holm (Spezia), ma non un vero e proprio sondaggio o inizio di trattativa.