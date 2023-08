Calciomercato Torino, altro rinvio per lo scambio Soppy-Singo. Le ultime

La situazione di mercato rischia di trascinarsi ancora per qualche giorno, con Singo che potrebbe essere ancora impiegato in Coppa Italia

Un altro rinvio per lo scambio tra Torino e Atalanta riguardante Wilfried Singo e Brandon Soppy , che sbarcherebbe in maglia granata accompagnato da un conguaglio di sette milioni. L'operazione era stata completata un paio di giorni fa, ma manca il sì dell'esterno atalantino, che neanche nella giornata di venerdì è arrivato. A questo punto è possibile che si debba attendere la settimana di Ferragosto per capire che ne sarà di tutta l'operazione.

Calciomercato, il Torino vuole solo giocatori convinti

Di certo il Torino ha sempre avuto come principio cardine negli ultimi anni quello di acquistare solo giocatori convinti di venire a vestire la maglia granata. Al contempo questa operazione è strettamente necessaria dal punto di vista economico: Singo non rinnoverà il contratto in scadenza 2024 e ha già detto sì all'Atalanta. C'è dunque la volontà di tutte le parti in causa di definire l'operazione. Il Torino continua a lavorare per cedere l'ivoriano, evitando di perderlo a parametro zero la prossima stagione, e rimpiazzarlo con un pari ruolo più giovane.