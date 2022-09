Calciomercato Torino: aperti i dialoghi con il Pescara per Edera

Secondo quanto affermato da gianlucadimarzio.com, il Torino sta trattando proprio in questi minuti con il Pescara per il passaggio in Abruzzo di Simone Edera. L'esterno offensivo classe 1997 è fuori dai piani di Ivan Juric per il resto della stagione e vorrebbe cambiare aria per trovare maggior minutaggio dopo il brutto infortunio subito nel 2021. L'ex canterano granata ha cercato a lungo una squadra di Serie B trattando anche con il Sudtirol ma nulla di concreto è stato portato a termine. Il Pescara disputa il campionato di Serie C e un profilo come quello di Edera potrebbe essere un ottimo colpo da mettere a segno in queste ultime ore di mercato. Se la trattativa dovesse procedere sui giusti binari le due società dovranno riuscire a trovare l'intesa definitiva entro le ore 20. Per il Torino potrebbe trattarsi della seconda cessione in questo ultimo giorno di mercato dopo quella di Simone Verdi che è vicino al passaggio al Verona.