Calciomercato Torino, Bayeye ai saluti: per lui opzioni in Serie B e C

L'esterno francese non rientra nei piani del Toro e per lui sono al vaglio diverse proposte: non si esclude una cessione a titolo definitivo

Federico De Milano Redattore

La prima stagione in Serie A per Brian Bayeye non è stata delle migliori con due sole presenze raccolte in campionato e altrettante in Coppa Italia (dove ha raggiunto l'apice della sua annata in granata con l'assist per Adopo a San Siro). Il suo destino in granata appare scontato, ovvero un addio che potrebbe consentirgli di trovare maggiore spazio in un'altra squadra. Dopo un anno dal suo arrivo dal Catanzaro, l'esterno francese è di nuovo un uomo mercato e il suo entourage sta cercando la miglior soluzione possibile per lui e per il Torino.