Calciomercato Torino, Bellanova nel mirino dell’Atalanta: la situazione

Calciomercato, Torino e Atalanta in contatto per Bellanova

Come riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'Atalanta starebbe lavorando per fare una proposta concreta al Torino e a Bellanova. Il giocatore riscontra il gradimento di Gian Piero Gasperini, poiché si tratta di un profilo di prospettiva su cui investire a lungo termine. Le parti sarebbero già in contatto e starebbero parlando della situazione. Su Bellanova il Toro pubblicamente fin qui ha sempre ribadito un'unica posizione: non è sul mercato. Resta da capire tuttavia se questa presa di posizione sarà confermata di fronte a un'offerta che potrebbe far vacillare i granata. Secondo Gianluca Di Marzio, il presidente Cairo richiederebbe 20 milioni per il suo esterno destro, la stessa cifra che i Percassi erano pronti a spendere per Wesley. Una terza opzione per l'Atalanta sarebbe puntare Cuadrado, profilo ritenuto d'esperienza. Intanto, un anno dopo Buongiorno, i nerazzurri tornano a bussare alla porta del Toro per uno dei suoi gioielli.