Calciomercato Torino, Borna Sosa atterrato a Malpensa: la foto

Borna Sosa è arrivato in Italia: l'ex Ajax a Malpensa in mattinata, ora visite e poi la firma

Come già raccontato su queste colonne nelle scorse ore, il Torino nella giornata di ieri ha definito l'arrivo di Borna Sosa dall'Ajax in prestito con diritto di riscatto. Il terzino croato è arrivato oggi, venerdì 16 agosto, nella mattinata all'aeroporto di Malpensa a Milano. Ora si appresta ad apporre la firma sul contratto con il Torino per iniziare ufficialmente la nuova esperienza in maglia granata dopo aver svolto le visite mediche di rito presso l'Istituto di Medicina dello Sport.