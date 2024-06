Calciomercato Torino, casting esterno sinistro: Welington è il primo della lista

Nella scorsa stagione è stato uno dei problemi principali del Torino, per questo, nella sessione di mercato estiva, un obiettivo cardine della società granata dovrà per forza di cose essere l' esterno di piede sinistro . A lungo nella stagione 2023/2024 si è sentita la necessità di un laterale di piede mancino che possa far sfogare la manovra offensiva a sinistra lungo la linea laterale, con la capacità di crossare con quel piede, e non solo di rientrare verso il centro del campo. Una pedina simile non è arrivata nè nell'estate 2023 (quando Juric, impostando la squadra con un modulo a una punta, affermò che gli andavano bene i destri adattati Lazaro e Vojvoda ), nè nel gennaio 2024, quando è arrivato sì un mancino come Masina , il quale però è stato utilizzato esclusivamente come braccetto difensivo. Dunque, obiettivo esterno sinistro, soprattutto se - come sembra probabile - Vanoli partirà da uno schieramento con una difesa a tre.

Torino, l'esterno mancino è una priorità

La rosa che si trova a disposizione Paolo Vanoli nel momento del suo arrivo a Torino è numericamente buona, ma è chiaramente costruita per scendere in campo con il 3-5-2. Quali sono i nomi valutati dal Torino per trovare un profilo alla Bellanova sulla corsia di sinistra= In periodo di mercato, non mancano certamente nomi di esterni mancini accostati al Torino. In questo momento uno di essi si staglia in cima alla lista del dt Vagnati ed è il brasiliano Welington, esterno sinistro classe 2001 di proprietà del San Paolo. Da mesi il club granata lavora ai fianchi l'entourage del giocatore, ma ovviamente va trovato un accordo con la società carioca, che valuta il giocatore circa 6-7 milioni. Welington, dunque, è il piano A, ma ovviamente ci devono essere anche delle alternative. Tra queste c'è il norvegese Wolfe dell'AZ Alkmaar, sul quale c'è però l'interesse anche del Bologna. Interessa anche il romanista Zalewski, il quale potrebbe entrare in un'eventuale trattativa Roma-Torino che coinvolgerebbe anche Bellanova (ma il club granata tratterrebbe volentieri Raoul). Sullo sfondo, infine, resta l'idea Gosens. Da tempo il Torino ha sondato le richieste del giocatore, ma fin qui non c'è stata un'offerta al club che detiene il cartellino del tedesco ex Atalanta, ossia l'Union Berlino. E inoltre in questo momento il Benfica sembra fare sul serio per lui. Insomma, i nomi certamente non mancano, spetta alla dirigenza granata trovare il calciatore giusto per lo stile di gioco che vorrà proporre Vanoli.