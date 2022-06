Calciomercato Torino, c’è il sì di Vlasic: si lavora per l’accordo col West Ham

Un anno fa gli Hammers investirono trenta milioni di euro per il trequartista, che ora può salutare in prestito per rivalutarsi

Alberto Giulini

Procede la trattativa per Nikola Vlasic, trequartista classe 1997 di proprietà del West Ham. Dopo gli addii di Brekalo e Pjaca e l'incertezza sul futuro di Praet (per il quale si continua a lavorare per un ritorno in granata), il croato rappresenta una pista particolarmente viva per rinforzare la rosa a disposizione di Juric.

Torino-Vlasic, c'è il sì del giocatore

Croato di Spalato proprio come Juric, il giocatore ha già dato il suo assenso al tecnico per un trasferimento in granata. Vlasic è reduce da una stagione difficile in Premier League e la possibilità di lavorare al Toro con un allenatore che lo stima potrebbe rappresentare l'occasione giusta per rilanciarsi. Al West Ham il trequartista non ha ripagato le aspettative molto elevate: dopo un investimento da 30 milioni di euro per strapparlo al Cska Mosca, il giocatore ha collezionato appena un gol in diciannove presenze con la maglia degli Hammers. In Inghilterra non si è ambientato e ha il desiderio di cambiare aria.

Problemi ingaggio e valutazione

Ottenuto il sì del giocatore, ora Cairo e Vagnati dovranno trovare un accordo con il West Ham. I granata chiederanno al club inglese di contribuire pagando una parte dell'ingaggio del giocatore, che percepisce attualmente 4 milioni di euro lordi all'anno. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, l'unica strada percorribile sembra quella del prestito. Gli Hammers hanno speso una cifra molto alta ed hanno ora l'obiettivo di rivalutare il giocatore, per cui la soluzione migliore sarebbe un prestito secco (come noto poco gradito a Juric) o con un diritto di riscatto a cifre molto elevate. A questo si aggiunga che il Toro ha la necessità di investire anche per altri trequartisti, dato che in rosa è rimasto il solo Seck. Bisognerà dunque lavorare con il West Ham per trovare una quadra, ma i granata possono partire dal sì di Vlasic ad un trasferimento alla corte di Juric.