Calciomercato Torino, dall’Inghilterra: “Manchester City, interesse per Ricci”

Grazie alla sua grande duttilità a centrocampo e la sua ascesa come uno dei migliori registi in circolazione, Ricci è in cima alla lista del City che a gennaio potrebbe fare un tentativo per sostituire l'infortunato Rodri. Solo qualche giorno fa è emerso da un rapporto del CIES come Ricci sia il secondo centrocampista al mondo per efficacia nel possesso palla sottopressione, alle spalle soltanto di Joshua Kimmich del Bayern Monaco. Il centrocampista 23enne sarebbe anche visto come un acquisto a lungo termine per i Citizen che potranno completare un reparto non sempre al completo. Rimane da convincere il Torino, che sarebbe riluttante a vendere il giocatore a metà stagione, nonostante il richiamo della Premier League e di una delle squadre più forti del pianeta sarebbe difficile da resistere per il giocatore.