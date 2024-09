Torino, Ricci è secondo al mondo per gestione della palla sotto pressione

L'ultimo report del CIES analizza il gioco dei centrocampisti di tutto il mondo nelle situazioni di pressione: ottimo il rendimento di Ricci

Federico De Milano Redattore 26 settembre 2024 (modifica il 26 settembre 2024 | 11:04)

L'inizio di campionato del Torino è stato fin qui molto soddisfacente anche grazie alle ottime prestazioni dei suoi leader tecnici come il capitano Duvan Zapata oppure il regista Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 sotto la gestione Vanoli si sta dimostrando un giocatore in grande crescita e pronto a fare il definitivo salto di qualità per diventare uno dei migliori del campionato. A certificare la bontà di questo suo inizio di stagione, arriva anche l'ultimo rapporto del CIES che è incentrato sul lavoro svolto dai centrocampisti quando sono sotto pressione e il risultato di Ricci è eccezionale.

L'ultimo rapporto del CIES svela: solo Kimmich è meglio di Ricci nel gestire la palla sotto pressione — Nell'ultimo rapporto settimanale pubblicato dal CIES vengono presi in esame tutti i centrocampisti delle squadre presenti nelle migliori 20 leghe mondiali ed è stato analizzato il loro stile di gioco con la palla nel momento in cui vengono pressati. Come si legge in questo report per eseguire la ricerca sono stati utilizzati i dati di SkillCorner che ha considerato "sotto pressione" un centrocampista quando è in possesso di palla e almeno un giocatore avversario vicino a lui sta cercando di recuperare la sfera o di limitare le sue opzioni. Analizzando questi dati raccolti da inizio stagione fino ad oggi, emerge come per efficacia nel possesso palla Ricci sia il secondo centrocampista al mondo alle spalle soltanto di Joshua Kimmich del Bayern Monaco. La percentuale di riuscita di una giocata positiva del regista del Torino in queste situazioni di pressione è pari al 92,5% mentre quella del tedesco addirittura del 95,8%. Completa il podio il brasiliano Rafael Carioca che gioca in Messico con la maglia del Tigre (92,2%). Nei primi cento posti di questa speciale classifica sono presenti solo altri due giocatori di Serie A che sono Stanislav Lobotka del Napoli (nono con una percentuale pari al 90,8%) e Reda Belahyane del Verona (dodicesimo con una percentuale pari al 90,1).

Avvio di stagione da sogno per Ricci: fondamentale sia per il Toro che per la nazionale — Questo studio del CIES conferma quindi anche a livello statistico la bontà della stagione fin qui condotta da Ricci visto che si trova addirittura al secondo posto al mondo. Si trova infatti in mezzo ad importantissimi nomi come Tchouaméni del Real Madrid, Xhaka del Bayer Leverkusen oppure i due centrocampisti del PSG Vitinha e Zaire-Emery, oltre al già citato Kimmich che è il primatista. Queste qualità del regista ex Empoli sono più evidenti che mai in questa annata e sia Vanoli che il CT dell'Italia, Luciano Spalletti, non vogliono mai rinunciare a schierarlo da titolare. Ricci è infatti sempre sceso in campo dal primo minuto tra Toro e nazionale, prima della sfida di Coppa Italia di martedì sera contro il suo ex Empoli quando è proprio arrivata la sua prima sconfitta in questa annata 2024/25, difficile che possa essere un caso vedendo anche i suoi dati raccolti dall'analisi del CIES.