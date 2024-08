Calciomercato Torino, Dellavalle può partire: su di lui c’è il Modena

Sul finire dello scorso campionato, Dellavalle ha fatto il suo esordio in Serie A con il Toro ma ora per lui ci potrebbe essere una nuova esperienza in Serie B

Uno dei migliori prospetti del settore giovanile nell'ultimo anno è stato senza dubbio Alessandro Dellavalle. Il difensore centrale classe 2004 adesso è in uscita dalla Primavera dopo che nell'ultimo anno è stato il capitano della squadra allenata da Giuseppe Scurto. Dopo un'estate passata assieme alla Prima Squadra granata ora per lui è arrivato il momento di decidere, in comune accordo con la società, cosa fare in vista della nuova stagione. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, Dellavalle è finito nel mirino del Modena. La formazione emiliana milita in Serie B e potrebbe essere il giusto luogo in cui il giovane difensore granata può crescere godendo di maggior spazio di quando non avrebbe invece con Vanoli al Toro.