Calciomercato Torino, Dembele sotto esame: il punto sugli esterni

Sicuramente Vanoli terrà in grande considerazione Lazaro, già allenato quando il tecnico era collaboratore tecnico di Conte all'Inter. L'austriaco piace molto all'allenatore del Toro, che lo potrà impiegare indifferentemente su entrambe le corsie. Così come potrà essere impiegato a destra e sinistra Karamoh, ormai ad un passo dalla conferma: il francese piace proprio per la duttilità e perché impiegabile anche come quinto di centrocampo. Chi invece dovrà conquistare la riconferma è Dembele.

Dembele sotto esame: conosce già Vanoli

L'esterno francese ha un piccolo vantaggio: ha già lavorato con Vanoli a Venezia. Dembele in laguna non era un titolare fisso, anzi, ma ha avuto modo di crescere e trovare spazio nel contesto di una squadra che ha meritato la promozione in Serie A. Ora l'ex Primavera dovrà dimostrare di essere pronto per il massimo campionato italiano, convincendo la società a puntare su di lui come vice Bellanova. Vanoli gli ha già dato minutaggio in coppa contro il Cosenza, ma il livello dell'avversario era decisamente inferiore. Ora Dembele si gioca il futuro in granata: se la società dovesse decidere di cederlo in prestito, potrebbero aprirsi le porte per l'arrivo di un ulteriore ricambio sulle corsie laterali.