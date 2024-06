Calciomercato Torino, Di Marco verso il prestito alla Juve Stabia

Il centrocampista classe 2003 andrà a giocare in prestito in Serie B

Tommaso Di Marco va in prestito alla Juve Stabia. Il centrocampista classe 2003 nell'ultima stagione ha giocato alla Virtus Francavilla e - dopo aver rinnovato il suo contratto con il club granata fino al 2027- Di Marco ora andrà a giocare in Serie B. Da definire ancora gli ultimi dettagli sulla formula (prestito secco o con diritto di riscatto e contro-riscatto): in ogni caso il Torino manterrà il controllo sul cartellino del giocatore classe 2003.