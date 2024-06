UFFICIALE – Torino, Di Marco rinnova fino al 2027

Tommaso Di Marco firma il rinnovo di contratto con il Torino fino al 2027. L'ex giocatore della Primavera granata ha terminato la seconda stagione tra i professionisti. Di Marco è andato a farsi le ossa per il secondo anno consecutivo in prestito in Serie C, alla Virtus Francavilla, dando nuove sensazioni positive. Il centrocampista granata, classe 2003, già nella scorsa stagione aveva ben figurato, in quella appena conclusa è stato un titolare fisso con oltre 2500' in campo. Prevalentemente impiegato come centrocampista centrale, Di Marco ha lottato insieme ai compagni in una stagione in cui la Virtus Francavilla sfortunatamente è andata incontro alla retrocessione. Resta comunque positivo il bilancio per il giocatore granata, che ha rinnovato il contratto con il Torino.