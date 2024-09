Calciomercato Torino: è fatta per Radonjic alla Stella Rossa

Nemanja Radonjić, è fatta per il ritorno alla Stella Rossa. L’esterno serbo lascerà definitivamente il Torino per firmare un contratto triennale con il club di Belgrado, come riportato da Mozzart Sport. Dopo essere stato seguito dalla dirigenza biancorossa fin dall'inizio del mercato, Radonjić ha accettato subito di trasferirsi a Belgrado dopo il rientro al Torino dal prestito al Maiorca. Nonostante la sua preferenza per una soluzione all'estero, nessuna offerta concreta si è materializzata, portandolo così a scegliere la Stella Rossa. Il club serbo - nonostante le iniziali resistenze del club granata - ha lavorato intensamente per chiudere l’operazione con una cifra simbolica, raggiungendo così l’accordo con Urbano Cairo per il trasferimento. Reduce da una stagione in prestito al Maiorca, dove il club spagnolo ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto per 3 milioni di euro, Radonjić è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la Stella Rossa con cui giocherà la Champions League.