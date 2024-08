Calciomercato Torino, fatta per il prestito di N’Guessan al Crotone

Il Torino ha raggiunto l'accordo con il Crotone per il trasferimento di Ange N'Guessan. Il difensore centrale, classe 2003, si prepara a lasciare nuovamente l'ombra della Mole per andare in prestito a farsi le ossa. N'Guessan riparte quindi dalla Serie C dopo una stagione nera, condizionata pesantemente dagli infortuni. Inizialmente il giovane difensore era rimasto sei mesi a Torino con Juric senza trovare spazio, poi il prestito alla Ternana a gennaio ma altri guai fisici lo hanno tenuto ai margini. In estate non ha fatto parte dei piani di Vanoli, ora quindi va al Crotone per rilanciarsi.