Calciomercato Torino, giorno chiave per Mandragora: oggi scade il riscatto

I granata possono acquistare il giocatore presentando un’offerta da 14 milioni di euro alla Juventus

Alberto Giulini

È arrivato un giorno chiave per il futuro di Rolando Mandragora. Nella giornata di oggi, venerdì 17 giugno, scade infatti il diritto di riscatto in favore dei granata. Si prospetta dunque una giornata molto importante, con contatti tra le parti per cercare una soluzione che convenga ad entrambi i club.

LA CONCORRENZA - Fino a questo momento i granata non si sono mostrati intenzionati a spendere i 14 milioni necessari per attivare il diritto di riscatto. Il Toro si è spinto fino ad offrire 8-9 milioni di euro per il cartellino del centrocampista, senza trovare un accordo con la Juventus. I bianconeri non hanno fretta di cedere Mandragora, che nel frattempo è seguito con interesse anche da altri club come Roma e Fiorentina. Fino a questo momento i granata hanno conservato il diritto all’ultima parola per il futuro del centrocampista: presentando un’offerta da 14 milioni, il giocatore sarebbe diventato a tutti gli effetti un giocatore del Toro.

GIORNO CHIAVE - È dunque lecito aspettarsi aggiornamenti nella giornata di oggi. In caso di mancato accordo, a partire da domani i granata dovrebbero eventualmente trattare il giocatore sapendo di non poter vantare alcun diritto sul suo cartellino. Se il Toro vorrà confermare Mandragora è dunque ragionevole attendersi una nuova offensiva in giornata. Nel frattempo il giocatore, attualmente in vacanza, ha già dato l’assenso ad una permanenza in granata. Mandragora vuole il Toro ed il Toro vuole continuare a puntare su Mandragora, ma al momento manca ancora un accordo: la giornata di oggi rappresenta uno snodo fondamentale.