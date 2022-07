Calciomercato Torino, Haveri svela: “Io in granata? Si sta discutendo col Rimini”

Tra i nomi che erano più circolati in accostamento al Torino negli scorsi giorni c'era anche quello di Kevin Haveri. L'esterno di nazionalità albanese, classe 2001, è attualmente in forza al Rimini, con cui si è guadagnato la promozione in Serie C. L'eventualità di un salto importante si è presentata quando il Torino ha bussato alla porta del Rimini, come ha ammesso lo stesso Haveri in un'intervista concessa al Corriere Romagna.