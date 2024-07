Calciomercato Torino, Il ds del Lugano: “Hajdari ha offerte, ma è contento qui”

Albian Hajdari, difensore centrale del FC Lugano, sta vedendo il suo ruolo ridursi progressivamente nelle scelte dell'allenatore Mattia Croci-Torti. Gli ultimi impegni del club svizzero non lo hanno mai visto in campo non per motivi tecnici, ma a conferma delle voci di mercato e dell'interesse di club come Torino e Augsburg. Hajdari ha assistito dalla tribuna all'esordio in campionato contro il Grasshoppers e nel match di andata del secondo turno preliminare di Champions League contro il Fenerbahce, è rimasto in panchina per tutta la durata della gara. Durante l'intervallo della partita contro i turchi, il ds del Lugano, Carlos Da Silva, ha confermato l'interesse di alcuni club su Hajdari dichiarando: "Su Hajdari le voci sono vere, ci sono offerte e c'è interesse. Il ragazzo è rientrato in gruppo perché abbiamo bisogno di tutti i giocatori, lui si concentra sul Lugano ed è contento di essere qui".