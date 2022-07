Calciomercato Torino, il punto: Bremer in attesa, tanti fronti in stand-by

La squadra ha terminato oggi il primo giorno di ritiro a Bad Leonfelden, la società non stacca gli occhi dal mercato: anche se, al momento, si vivono giorni di attesa. Sono tante sono le trattative in corso per il Torino, e altrettanti gli obiettivi che Davide Vagnati si è imposto. Tra i principali, trovare un difensore centrale che possa sostituire Bremer, e almeno due trequartisti da mettere a disposizione di Ivan Juric. Di seguito, il punto su alcune delle trattative ad oggi, lunedì 11 luglio, aperte.