Calciomercato Torino, il punto di giornata: da Under a Casadei

Il punto sulle principali trattative del calciomercato granata in questa sessione invernale

Eugenio Gammarino 21 gennaio 2025 (modifica il 21 gennaio 2025 | 22:31)

CALCIOMERCATO — I tifosi granata sono ancora in attesa del primo rinforzo ufficiale del Torino e Vanoli aspetta la sua prima punta, che possa sostituire Zapata e rinforzare la squadra in vista della seconda metà di stagione. Trattative in corso anche per un centrocampista, con Casadei che nelle ultime ore è conteso da Torino e Lazio. Di seguito il punto di oggi - martedì 21 gennaio - con tutte le ultime notizie sul mercato del Toro.

CASADEI Nonostante sembrasse vicina l’intesa tra il Toro e il Chelsea sulla base di 10/12 milioni di euro più bonus, con una percentuale molto più alta sulla futura rivendita, la Lazio sembra decisa a rilanciare per il giovane attaccante dei Blues. Come riportato da Alfredo Pedullà, c'è stato un contatto diretto tra Lazio e Chelsea, con i biancocelesti che proporrebbero 13 milioni più bonus con una percentuale sulla futura rivendita. Con la trattativa ancora non conclusa tra granata e Chelsea, i biancocelesti stanno valutando un nuovo rilancio. E allora toccherà attendere i prossimi giorni per conoscere il futuro di Cesare Casadei.

UNDER Il Torino è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo e ha messo nel mirino Cengiz Under, in uscita dal Fenerbahce e che spera in un ritorno in Serie A. Come riporta La Stampa, la società granata ha già avanzato una prima offerta per il turco: un prestito fino a giugno con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Il Fenerbahce, però, preferirebbe inserire l’obbligo di acquisto al verificarsi di determinate condizioni, come salvezza o numero di presenze. A complicare l’operazione è l’ingaggio di 2,5 milioni netti a stagione, fuori dai parametri economici del Torino.

BETO L’attaccante portoghese, attualmente all’Everton, è stufo del poco spazio concesso in Premier League e vorrebbe tornare in Italia, dove con l’Udinese si era messo in luce. Con l'infortunio di Zapata, Beto sarebbe un'ottimo rinforzo per la squadra di Vanoli, in cerca di rinforzi per il nuovo modulo. L’esperienza e la qualità dell'ex Udinese potrebbe garantire ai granata maggiore competitività nella seconda parte della stagione.

ANTOLINI Jacopo Antolini, difensore classe 2004 di proprietà del Torino, chiude la sua avventura alla Vis Pesaro dopo appena due presenze in sei mesi. In granata dall’agosto 2021, ha accumulato 71 presenze tra Under 18 e Primavera, con 3 gol e 4 assist, guadagnandosi diverse convocazioni in Prima Squadra nella stagione 2023/24. Dopo una prima parte di stagione complicata in Serie C, il difensore, si trasferisce in prestito alla Pro Vercelli fino a giugno.