Calciomercato Torino, il punto: ecco Miranchuk e Vlasic, vicino Hien

Il calciomercato del Torino è sempre in azione, e il ds Vagnati sta cercando di portare più giocatori possibili alla corte di Ivan Juric, tra cui già Vlasic - che ha svolto le visite mediche oggi, mercoledì 10 agosto - e Miranchuk - arrivato in città questa sera. Di seguito, il punto sulle trattative in corso di oggi.