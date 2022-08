Calciomercato Torino, il punto: Lazaro ufficiale, Miranchuk ancora no, Ilkhan…

Sono giorni frenetici per il mercato del Torino. Il club granata, dopo un periodo di stallo, ha ripreso con decisione le trattative della sessione estiva, per dare a Juric i rinforzi in vista della prossima stagione. Si fa più corposa la voce delle entrate: dopo Radonjic, Bayeye e il riscatto di Pellegri, è ufficiale l'arrivo di Lazaro e si attende quello di Miranchuk. Nel frattempo il club granata ha trovato l'accordo per Emirhan Ilkhan e sta svolgendo le pratiche burocratiche del caso.