Calciomercato Torino, il punto: Pellegri sì, trattative per Praet e Mandragora

Continua il calciomercato del Torino, in attesa che si aprano ufficialmente le danze, il 1° luglio: in questo momento le trattative più calde sono quelle che riguardano Dennis Praet e Rolando Mandragora, mentre è ormai in dirittura di arrivo quella per il riscatto di Pelletri. Di seguito, il punto della giornata di oggi, lunedì 13 giugno.