Calciomercato Torino, interesse Milan per Ricci: i rossoneri vogliono bloccarlo

Il pezzo più pregiato della rosa del Torino in questo momento è Samuele Ricci. Il centrocampista classe 2001 sta mettendo in luce il suo talento anche in Nazionale nel corso di questa stagione, sebbene non abbia preso parte agli impegni dell'Italia in quest'ultima sosta per via di un infortunio. Da tempo sulle tracce di Ricci ci sono diverse big di Serie A ma in queste ore, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sul regista del Toro c'è con forza il Milan che vorrebbe provare a bloccarlo già in queste settimane per portarlo poi in rossonero nelle prossime sessioni di mercato. L'accordo che lega Ricci al club granata scade il 30 giugno 2026 e per tale motivo urge una decisione sul suo futuro visto che al termine di questo campionato si entrerà nel suo ultimo anno di contratto e il Torino rischia di perdere potere in fase di trattativa per una sua cessione. Negli scorsi mesi si era parlato anche della possibilità che l'ex Empoli rinnovasse il suo contratto con il Toro ma ora c'è da registrare questa accelerata del Milan che vuole rinforzare il suo centrocampo.