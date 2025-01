Calciomercato Torino, la Lazio non chiude per Casadei e in città spunta l’agente

Cesare Casadei è stato uno degli uomini mercato di questa sessione invernale: lungo, molto lungo è stato il tira e molla tra Chelsea, Lazio e Torino, con il centrocampista dell’Italia Under 21 conteso tra granata e biancocelesti. In un primo momento sembrava che i granata potessero chiudere, poi secondo indiscrezioni i biancocelesti sono stati vicini a uno scambio di documenti. Ma, mentre siamo nel pieno dell’ultima settimana di mercato, i giochi non sono fatti. “Ci sono stati contatti e approcci con il Chelsea per Casadei, vero, ma è prematuro dire che il ragazzo arriverà”, ha detto Angelo Fabiani , il DS della Lazio, al Corriere della Sera.

Pretattica o verità? Lo diranno le prossime ore. Intanto, c’è da registrare che Francesco Facchinetti, noto personaggio del mondo dello spettacolo che negli ultimi tempi è diventato Agente Fifa e segue proprio Casadei, in questo martedì ha pranzato a Torino, come svelato da un post Instagram del noto ristorante “La Lampara”. Certo, può essere stato un pranzo di piacere: Torino è una bella città dove si mangia benissimo. Ma la presenza di un agente negli ultimi giorni di mercato - tra l'altro, proprio in un locale che spesso è punto di riferimento per calciatori e dirigenti granata - non può passare inosservata.