Calciomercato Torino, Lazaro operazione low cost: i dettagli

Valentino Lazaro sarà il quarto colpo in entrata del Torino dopo il riscatto di Pellegri dal Monaco e gli innesti di Bayeye e Radonjic. L'esterno austriaco, che domani sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto, arriverà dall' Inter con la formula del prestito gratuito con diritto di riscatto fissato tra i cinque e i sei milioni; i nerazzurri, come riportato da La Gazzetta dello Sport, contribuiranno a pagare una parte dell'ingaggio di circa due milioni del giocatore, reduce dalle esperienze in prestito con le maglie di Newcastle, Borussia M'gladbach e, nella passata stagione, Benfica.

In attesa dell'ufficialità, non ci dovrebbero essere clausole o particolari condizioni per cui il riscatto diventi obbligatorio: si tratta quindi di un'operazione low-cost per i granata, che si preparano a sferrare ulteriori colpi per puntellare la rosa sia nel reparto difensivo sia sulla trequarti.