Calciomercato Torino: le contropartite che potrebbe offrire l’Inter per Bremer

Nel mirino dell'Inter ormai si sa, c'è Gleison Bremer e il Torino - come riportato dalla Gazzetta dello Sport - ha fatto la sua valutazione ai nerazzurri: 50 milioni. Prendere o lasciare. Il club milanese, però, vuole a tutti i costi il difensore brasiliano a prescindere dalla possibile uscita di Milan Skriniar e per questo le proverà tutte per strappare il ragazzo al Toro. Vista la richiesta dei granata, l'Inter potrebbe inserire delle contropartite tecniche per provare ad abbassare il costo del trasferimento. Va detto che raramente il Toro ha accettato situazioni del genere quando doveva vendere dei pezzi pregiati. Il caso più famoso fu quello di Ogbonna, quando fu ceduto alla Juventus in campo di soldi e Ciro Immobile, una situazione che aprì alla grande stagione del Toro targato Ventura e che svoltò la carriera all'attuale attaccante della Lazio.