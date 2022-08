Calciomercato Torino, Millico verso il Cagliari a titolo definitivo

Si può dire che sia terminata la storia d'amore fra il Torino e Vincenzo Millico. L'attaccante, cresciuto nel settore giovanile del club, ha lasciato intravedere fra i professionisti lampi di classe, a cui, però, non è seguita la continuità nelle prestazioni. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2023, ma il suo passaggio al Cagliari è comunque a titolo definitivo. Liverani, nuovo mister dei sardi, lo ha scelto per metterlo al centro del progetto per un'immediata risalita nella massima serie. Millico era già stato bocciato da Juric, come testimonia anche la sua assenza nell'elenco dei convocati nel match contro il Palermo di Coppa Italia. Ebbene, dopo nove anni (il suo arrivo in granata dalla Juventus è datato 2012), lascia il club dove è cresciuto, a Torino è stato protagonista in Primavera, ma non si è confermato nei prestiti a Frosinone e in Calabria nell'ultima stagione. Secondo l'Unione Sarda, il ragazzo è già atteso in città oggi per le visite mediche di rito.