Calciomercato Torino, nulla di fatto per Tchatchoua: non vestirà il granata

Un piccolo intrigo di mercato si è risolto nel giro di poche ore: Jackson Tchatchoua non vestirà la maglia del Torino. Il club granata, che si era interessato al giocatore ed era un passo dall'accordo economico con lo Charleroi per l'esterno destro classe 2001, dopo essersi informato appieno sulle condizioni fisiche del giocatore ha deciso di non completare l'operazione, in quanto il giocatore non sarebbe pronto per giocare presto. Al contrario di quanto sostenevano alcune indiscrezioni uscite ieri, dunque, Tchatchoua non arriverà a Torino quest'oggi e non sosterrà visite mediche con il club granata. La società resta sul mercato per un altro innesto sulle corsie esterne.