Calciomercato Torino, occhi su Carrà dell’Atalanta

Il ragazzo è seguito anche da Fermana e Frosinone, verrebbe come fuoriquota per la Primavera

Il Torino è a caccia di nuovi rinforzi per la Primavera e ha messo nel mirino Giuseppe Carrà dell'Atalanta. Esterno offensivo e all'occorrenza prima punta classe 2002, potrebbe essere il primo acquisto per la squadra di Coppitelli e giocherebbe da fuoriquota. Il ragazzo, però, piace anche alla Fermana e al Frosinone (con i ciociari ha già sostenuto anche un primo provino).

IL PROFILO - Il ragazzo è una vecchia conoscenza di Ruggero Ludergnani, che l'aveva portato alla Spal la scorsa stagione. Con i ferraresi ha giocato 20 partite in Primavera. L'anno prima, invece, era stato protagonista con l'Atalanta nel campionato Under 18 avendo giocato 15 partite (4 gol e 8 assist). I granata cercano un rinforzo in attacco e Carrà potrebbe essere il profilo giusto. Il ragazzo ha dimostrato di avere qualità interessanti negli ultimi due anni. Rimane da capire se preferirà andare nella Primavera del Torino o tentare la prima esperienza con i grandi però in Serie C o in Serie B.